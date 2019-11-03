Глава офиса Зеленского пошутил насчет его «драки» с главой СБУ

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан прокомментировал информацию о том, что он подрался с руководителем Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым.

Богдан в своем Facebook опроверг слухи о том, что подрался с главой СБУ, который якобы выбил ему зуб. В доказательство прикрепил собственную фотографию, на которой широко улыбается.

«В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить!», — обратился он к «обидчику».

Ранее сведения о том, что Богдан подрался с Бокановым, опубликовал в своем Facebook экс-руководитель пресс-службы Службы безопасности Украины (СБУ) и бывший советник министра МВД Станислав Речинский.

