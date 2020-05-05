Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов уходит в отставку

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно слагает полномочия. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу городской администрации. Там подчеркнули, что в предстоящую среду, 6 мая, на внеочередном заседании городской думы будет рассматриваться единственный вопрос – о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода в связи с переходом на другую работу.

Однако информации о том, куда именно переходит мэр, в пресс-службе не предоставили, отметив, что «все официальные комментарии будут предоставлены завтра»

Владимир Панов был избран главой Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Сразу после избрания мэром он сложил полномочия депутата Госдумы, куда был избран в 2016 году.

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Напомним, на прошлой неделе НСН писала, что на фоне скандала с закупкой медицинских масок министр и руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку. Губернатор Валерий Радаев это прошение удовлетворил.

Ранее стало известно, что «Саратовский аптечный склад» - учреждение, подведомственное областному Минздраву, закупило у фирмы «Сигмафарм» защитные средства, В частности, в контракт вошли 10 тысяч одноразовых нестерильных медицинских масок типа II KN95 FFP2 по 425 рублей.

Позже, по просьбе спикера Госдумы Вячеслава Володина прокуратура начала проверку по факту произошедшего. В Минздраве, в свою очередь, заявили, что договор расторгнут.

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ФОТО: Роман Владимиров//РИА Новости
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