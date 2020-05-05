Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов уходит в отставку

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно слагает полномочия. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу городской администрации. Там подчеркнули, что в предстоящую среду, 6 мая, на внеочередном заседании городской думы будет рассматриваться единственный вопрос – о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода в связи с переходом на другую работу.

Однако информации о том, куда именно переходит мэр, в пресс-службе не предоставили, отметив, что «все официальные комментарии будут предоставлены завтра»

Владимир Панов был избран главой Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Сразу после избрания мэром он сложил полномочия депутата Госдумы, куда был избран в 2016 году.