Глава МВД Эстонии уйдёт в отставку из-за высказываний о выборах президента США
Глава МВД Эстонии и вице-председатель Консервативной народной партии (КНП) Март Хельме объявил о своей отставке после заявлений о выборах президента в США, сообщает ТАСС.
8 ноября в эфире радиостанции TRE вице-председатель КНП назвал Джозефа Байдена и его сына Хантера «коррумпированными типами», а глава эстонского минфина Мартин Хельме заявил, что результаты президентских выборов в США сфальсифицированы.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что из-за этих заявлений намерена созвать совет по государственной обороне, а премьер-министр Юри Ратас призвал «прекратить подрывать отношения Эстонии и США».
В ходе пресс-конференции 9 ноября глава МВД Эстонии заявил, что из-за «клеветы и лжи (других эстонских политиков), решил уйти в отставку». «Я не сделал ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность, и не сказал ничего, что не сказали бы все американские свободные СМИ», - добавил Март Хельме.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Подсчёт голосов ещё продолжается, однако ведущие американские СМИ прогнозируют победу Байдена. Действующий глава государства Дональд Трамп поражение признавать отказался и заявил о намерении отстаивать свою позицию в суде.
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