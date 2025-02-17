Глава Мюнхенской конференции заплакал на закрытии форума

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заплакал во время выступления по случаю закрытия мероприятия. Запись его речи перед участниками опубликовало издание The Express Tribune на своем YouTube-канале.

Выступая, Хойсген отметил, что Мюнхенская конференция задумывалась как трансатлантическая, и выразил опасения, что ценностная база среди стран на мероприятии «уже не такая общая» после выступления вице-президента США Джей-Ди Вэнса. Хойсген поблагодарил участников конференции и не смог сдержать эмоции, заканчивая выступление.

Очередная, 61-я конференция по безопасности состоялась в Мюнхене 14-16 февраля, напоминает Ura.ru. Во время своего выступления Вэнс заявлял, что лидеры в Европе игнорируют граждан и не слушают избирателей, а опасность для региона представляет он сам, а не Россия или Китай.

