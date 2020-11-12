Глава Минобороны Турции рассказал о роли страны в соглашении по Карабаху

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна находится внутри соглашения по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Как сообщает агентство Anadolu, Акар рассказал об участии Анкары «и за столом, и на поле» в соглашении по Карабаху. Кроме того, глава турецкого Минобороны сообщил, что в пятницу ожидает прибытия российской делегации и обсуждения деталей, «кто где будет стоять и кто что будет делать».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подписании русско-турецкого Анкара меморандума о центре по контролю за перемирием на Южном Кавказе. По словам турецкого лидера, Анкара и Москва примут участие в «совместной миротворческой миссии».

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия и Турция будут сотрудничать по Карабаху в рамках наблюдательного центра в Азербайджане, и не идёт речи о совместных силах миротворцев двух стран.

Президенты России, Армении и Азербайджана во вторник подписали соглашение о перемирии в зоне карабахского конфликта. По условиям договора, с 10 ноября Азербайджан и Армения должны остановить военные действия, остаться на занятых позициях и обменяться военнопленными. Кроме того, соглашение предусматривает размещение в Карабахе российских миротворцев.

