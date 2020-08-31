Глава Минэнерго Новак вылечился от коронавируса
Министр энергетики РФ Александр Новак в понедельник вышел на работу офис после того, как переболел коронавирусом COVID-19, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.
Перед выходом на работу три теста показали отрицательные результаты, министр чувствует себя хорошо, сказали в Минэнерго.
О том, что Новак заразился коронавирусом, стало известно 18 августа. Он прилетел на Дальний Восток, где должен был присоединиться к рабочей поездке премьер-министра Михаила Мишустина. На Камчатке тест министра на COVID-19 оказался положительным, и чиновник улетел лечиться в Москву.
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