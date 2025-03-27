Глава МИД Вьетнама посетит Россию в апреле

Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон посетит Россию, визит запланирован на 1-4 апреля. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ожидается, что глава внешнеполитического ведомства Вьетнама проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«В ходе переговоров... планируется провести обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, включая предстоящие контакты на высоком, высшем уровнях», - подчеркнула Захарова.

Министры рассмотрят основные международные и региональные проблемы.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко рассказал, что Москва готовит визит лидера КНДР Ким Чен Ына, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Мария ЗахароваМИДМИД РФВьетнам

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