Глава МИД Вьетнама посетит Россию в апреле
Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон посетит Россию, визит запланирован на 1-4 апреля. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ожидается, что глава внешнеполитического ведомства Вьетнама проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«В ходе переговоров... планируется провести обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, включая предстоящие контакты на высоком, высшем уровнях», - подчеркнула Захарова.
Министры рассмотрят основные международные и региональные проблемы.
Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко рассказал, что Москва готовит визит лидера КНДР Ким Чен Ына, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru