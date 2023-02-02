Президент Венгрии призвала гарантировать права нацменьшинств на Украине

Если Украина хочет вступить в Европейский союз (ЕС), то она должна гарантировать права национальных меньшинств на своей территории. Об этом заявила венгерский президент Каталин Новак, ее слова приводит агентство MTI.

В Евросоюзе предложили начать планировать восстановление Украины

Она отметила, что в этом деле «есть общая позиция». Новак подчеркнула, что в Закарпатье живет 150 тысяч венгров, которым «жизненно необходимо иметь возможность пользоваться родным языком в повседневной жизни».

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень в эфире телеканала «Киев» заявил, что запрет на межличностное общение на русском зыке следует распространить на все украинские вузы. По его словам, сфера образования должна являться примером в вопросах защиты национальных интересов, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВенгрияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры