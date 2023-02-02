Президент Венгрии призвала гарантировать права нацменьшинств на Украине
Если Украина хочет вступить в Европейский союз (ЕС), то она должна гарантировать права национальных меньшинств на своей территории. Об этом заявила венгерский президент Каталин Новак, ее слова приводит агентство MTI.
Она отметила, что в этом деле «есть общая позиция». Новак подчеркнула, что в Закарпатье живет 150 тысяч венгров, которым «жизненно необходимо иметь возможность пользоваться родным языком в повседневной жизни».
Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень в эфире телеканала «Киев» заявил, что запрет на межличностное общение на русском зыке следует распространить на все украинские вузы. По его словам, сфера образования должна являться примером в вопросах защиты национальных интересов, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 287 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 021 / сут.
- Помпео заявил, что Китай является большей угрозой для мира, чем Россия
- Марин: Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО вместе
- СМИ: ВСУ начнут обучаться использованию Leopard на следующей неделе
- МИД Турции пригласил послов девяти стран, закрывших консульства
- Кадыров показал «Уралы» с зенитными установками для чеченских подразделений в зоне СВО
- Экс-советник Кучмы заявил о тупиковой ситуации на Украине
- Таяни: Италия не поставляла танки на Украину и не будет
- В Кремле призвали к «простоте» при оформлении загранпаспортов
- Офицер США: Вашингтон сменит курс по Украине при больших потерях
- Песков пояснил, что значат слова Путина об ответе на поставки оружия Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru