Глава МИД Венгрии ожидает укрепление бизнес-партнерства с Россией
Торговля Венгрии с Россией в 2021 году после восстановится после спада из-за пандемии в 2020 году, сообщил в интервью РБК министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто.
Он отметил, что у России и Венгрии есть большой совместный проект в Египте, куда компании обеих стран планируют поставлять 1,3 тысячи железнодорожных вагонов. Он также заявил, что надеется продлить с Россией действующее соглашение по газу, а также запустить три-четыре инвестиционных проекта в сфере продовольствия.
Сийярто добавил, что политика Венгрии по повышению инвестиционной привлекательности страны позволила избежать существенной потери рабочих мест во время пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что правительство Венгрии финансировало 50% инвестиций тех компаний, которые не увольняли своих сотрудников.
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