Глава МИД Венгрии обвинил Украину во вмешательстве в венгерские выборы

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил украинское правительство во влиянии на парламентские выборы, которые пройдут в воскресенье, 3 апреля. Об этом он заявил в своем видеообращении.



Сийярто отметил, что такой тезис прозвучал в ходе телефонного разговора посла Украины с главой украинского МИД. Министр обвинил своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу в попытке получить консультации по поводу возможного влияния на результаты венгерских выборов. При этом Сийярто не рассказал, откуда он получил эту информацию.

«Информация в печати соответствует действительности. С этим венгерские левые некрасиво провалились. Провалились с тем, что есть такие переговоры. Постоянные переговоры между венгерскими левыми и украинским правительством», - заявил венгерский министр.

Официальных комментариев от украинских властей на эту тему пока что не появилось.

