Глава МИД Великобритании осудил высылку дипломатов из РФ

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал высылку трех дипломатов из России из-за участия в несанкционированной акции протеста "поворотом спиной к международному праву". Об этом написано в официальном Twitter министра.

Рааб заявил, что дипломатов из Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон-грата за то, что "они просто делали свою работу". Министр также назвал эти действия "грубой попыткой" руководства России отвлечь внимание от преследования оппозиционеров, протестующих и представителей СМИ.

Решение Кремля дипломат назвал "неоправданным". Российский МИД ранее объявил, что сотрудников консульств Швеции и Польши в Петербурге, а также Германии в Москве вышлют за участие в акциях в поддержку Алексея Навального 23 января. По мнению властей РФ, действия дипломатов "неприемлемы и не соответствуют дипломатическому статусу".

