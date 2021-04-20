Глава МИД Украины заявил о напряженности на линии соприкосновения в Донбассе
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинским войскам в Донбассе приказано не реагировать на провокации, сообщает РИА Новости.
По его словам, «другая сторона делает всё возможное», чтобы провоцировать военнослужащих Украины. В частности, Кулеба подчеркнул, что многие из украинских солдат, которые погибли с января 2021 года, были убиты «российскими снайперами».
Министр также добавил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе «остается напряжённой».
Ранее Кулеба заявил, что существующих санкций Евросоюза недостаточно для «сдерживания России», сообщает РИА ФАН. Выступая на онлайн-заседании Совета глав МИД стран ЕС, украинский министр предложил подготовить «новый пакет секторальных санкций».
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