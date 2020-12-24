Глава МИД Украины рассказал о краткосрочной цели отношений с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет «прекратить войну и вернуть мир на Украину», сообщает ТАСС.

Глава украинского дипведомства отметил, что сейчас есть «война между РФ и Украиной», а краткосрочной целью отношений с РФ он назвал «выход на принцип мирного существования».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал важным вопрос продления санкций в отношении России, сообщает RT. Он добавил, что необходимо продолжить работу по привлечению РФ к юридической ответственности «за нарушения международного права».

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что урегулирование конфликта в на Донбассе неизбежно, сообщает «Свободная пресса». По словам российского лидера, это, в значительной степени, зависит от украинских властей.

