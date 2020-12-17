Глава МИД Украины обиделся на Лаврова из-за нежелания контактировать

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обижен нежеланием главы российского МИД Сергея Лаврова пойти на контакт.

Как заявил украинский министр в эфире радиостанции «Новое время», глава российского дипведомства не намерен контактировать «ни в "нормандском формате", ни в двустороннем».

Кулеба добавил, что планировал обсудить обострение ситуации в Донбассе, однако Лавров не ответил на звонок, отмечает РИА ФАН. По словам украинского министра, ему обидно, что между главами внешнеполитических ведомств нет контакта.

Кулеба считает, что министры иностранных дел двух государств должны иметь канал для коммуникации и подчеркнул, что всегда готов к беседе с Лавровым, отмечает «Свободная пресса».

