Глава МИД Украины назвал ошибкой включение Крыма в состав России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает «ошибкой» включение Крыма в состав России.
«Крымская платформа — это способ исправить ошибки 2014 года», — написал Кулеба в Twitter.
Глава украинского МИД отметил, что с помощью этого саммита Киев продемонстрирует, что «дуга истории склоняется к уважению международного права».
«Крымская платформа», на которой Украина планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланирована на 23 августа. Предложение присоединиться к саммиту получили США, Турция, Великобритания, Канада и страны Евросоюза.
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