Глава МИД Украины назвал ошибкой включение Крыма в состав России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает «ошибкой» включение Крыма в состав России.

«Крымская платформа — это способ исправить ошибки 2014 года», — написал Кулеба в Twitter.

Глава украинского МИД отметил, что с помощью этого саммита Киев продемонстрирует, что «дуга истории склоняется к уважению международного права».

«Крымская платформа», на которой Украина планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланирована на 23 августа. Предложение присоединиться к саммиту получили США, Турция, Великобритания, Канада и страны Евросоюза.

