Глава МИД Турции: В решении РФ по авиасообщению нет политической подоплеки

Решение России об ограничении авиасообщения с Турцией не имеет политической подоплеки, считает министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

Турция рассчитывает на возобновление авиасообщения с Россией

Слова дипломата приводит телеканал NTV. Однако глава турецкого МИД отметил, что ограничение перелетов неизбежно повлечет за собой негативные последствия.

По словам Чавушоглу, турецкие власти работают над возобновлением авиасообщения, отмечает телеканал «360».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что причиной ограничения авиаперелетов в Турцию стало критическое распространение COVID-19, напоминает РИА ФАН.

Россия приостановила чартерные и регулярные рейсы в Турцию с 15 апреля по 1 июня, сообщает Ura.ru. Операторам рекомендовали приостановит чартерные и регулярные рейсы в Турцию. Кроме того, операторам рекомендовали прервать продажу туров в республику.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ТуризмКоронавирусАвиасообщениеРоссияТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры