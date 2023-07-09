Глава МИД Турции обсудил с Лавровым украинский конфликт

По данным портала, дипломаты обсудили зерновую сделку и последние события на Украине.

По сообщению МИД РФ, Лавров, в частности, вынес на обсуждение ситуацию с возвращением «главарей Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация) из Стамбула.

Вдобавок глава российского МИД в ходе беседы с турецким коллегой отметил деструктивность курса на продолжение поставок военной техники Киеву.

Уточняется, что разговор дипломатов состоялся по инициативе турецкой стороны, передает «Радиоточка НСН».

