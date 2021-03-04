Глава МИД Словакии извинился перед Украиной за шутку премьера о Закарпатье

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок написал в своём Facebook, что принёс Украине официальные извинения за шутку премьера Игоря Матовича.

По словам главы словацкого МИД, он извинился перед своим украинским коллегой министром иностранных дел Дмитрием Кулебой «за неуместные высказывания Матовича в адрес Украины».

«Мне тем более жаль, что всего несколько дней назад у нас в Киеве состоялся очень хороший разговор о том, как дальше развивать наши отношения», - добавил Корчок.

Ранее премьер Словакии Матович в интервью радиостанции Radio Expres неудачно пошутил, заявив, что договорился передать России украинское Закарпатье взамен российского препарата от коронавируса «Спутник V», сообщает RT.

В ответ глава МИД Украины потребовал официальных извинений и предложил Матовичу обменять на вакцину «несколько регионов Словакии».

