Глава МИД КНР посетит встречу представителей стран БРИКС в России

Глава МИД Китая, член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии, руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И посетит Россию 11-12 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

Дипломат прибудет в РФ по приглашению секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу.

«Ван И 11-12 сентября примет участие в 14-м заседании высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге», — заявили в китайском МИД.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ожидает председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани, пишет RT. Встреча пройдет 22-24 октября.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:МИДБриксРоссияКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры