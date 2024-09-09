Глава МИД КНР посетит встречу представителей стран БРИКС в России
Глава МИД Китая, член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии, руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И посетит Россию 11-12 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА Новости.
Дипломат прибудет в РФ по приглашению секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу.
«Ван И 11-12 сентября примет участие в 14-м заседании высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге», — заявили в китайском МИД.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ожидает председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани, пишет RT. Встреча пройдет 22-24 октября.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Участник КВН Сангаджи Тарбаев призвал не забывать игру после смерти Маслякова
- Системы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ в Курской и Белгородской областях
- «Сегун» выиграл 14 наград «Эмми» и установил рекорд премии
- Поверенный в делах Украины в Грузии был уволен за покупку стиральных машин
- СМИ: Ведущего КВН Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище
- ФАС возбудило дело против банка ВТБ за рекламу продукта
- Путин присвоил звание Героя России космонавту Борисову
- В Ozon рассказали о запуске новой опции «Публичный профиль»
- ВС РФ освободили населенный пункт Мемрик в ДНР
- Умер бывший глава Марий Эл Александр Евстифеев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru