Глава МИД Китая заявил, что саммит БРИКС в Казани увенчался полным успехом

Саммит БРИКС в Казани увенчался «полным успехом», считает министр иностранных дел Китая Ван И. Об этом он заявил на встрече с замглавы МИД РФ Андреем Руденко, пишет РИА Новости.

«Саммит БРИКС прошел в Казани под председательством президента [России Владимира] Путина и увенчался полным успехом», — указал глава внешнеполитического ведомства КНР.

Как отметил Ван И, мероприятие поспособствует поддержанию импульса развития механизма сотрудничества БРИКС и укреплению единства государств Глобального Юга для их участия в стабилизации ситуации в мире.

Саммит БРИКС состоялся в Казани 22-24 октября, участие в нем принимали делегации 35 стран, напоминает 360.ru.

