Глава МИД Китая заявил, что саммит БРИКС в Казани увенчался полным успехом
Саммит БРИКС в Казани увенчался «полным успехом», считает министр иностранных дел Китая Ван И. Об этом он заявил на встрече с замглавы МИД РФ Андреем Руденко, пишет РИА Новости.
«Саммит БРИКС прошел в Казани под председательством президента [России Владимира] Путина и увенчался полным успехом», — указал глава внешнеполитического ведомства КНР.
Как отметил Ван И, мероприятие поспособствует поддержанию импульса развития механизма сотрудничества БРИКС и укреплению единства государств Глобального Юга для их участия в стабилизации ситуации в мире.
Саммит БРИКС состоялся в Казани 22-24 октября, участие в нем принимали делегации 35 стран, напоминает 360.ru.
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