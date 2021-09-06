Глава МИД Гвинеи отменил поездку в Россию
Министр иностранных дел Гвинеи Ибраима Халиль Каба отказался от рабочего визита в Москву, сообщает пресс-служба МИД РФ.
В российском министерстве уточнили, что поездка, запланированная ранее на 6-8 сентября, была отменена «в связи с внутренней ситуацией в Гвинее».
Ранее военные мятежники во главе с полковником Мамади Думбуя заявили о задержании президента Гвинеи Альфы Конде, а также о роспуске правительства и приостановке действия конституции, сообщает «Свободная пресса».
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