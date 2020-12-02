Глава МИД ФРГ пригрозил Лукашенко новыми санкциями

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что ЕС может в очередной раз расширить санкции против Белоруссии, сообщает ТАСС.

В ходе онлайн-конференции «Минский форум» Маас напомнил, что против Минска введены уже два блока санкций, под которые попали 55 представителей руководства Белоруссии, в том числе президент Александр Лукашенко. Министр пригрозил, что если власти не начнут диалог с протестующими, то последуют новые.

«Если Лукашенко и его сторонники не поддадутся, то мы шаг за шагом расширим эти санкции, это решение ЕС», - добавил Маас.

Глава МИД ФРГ также отметил, что в ЕС намерены начать судебное преследование виновных «в ежедневных нарушениях прав человека в Белоруссии», поэтому консультируются с европейскими партнерами по вопросу сбора «неопровержимых доказательств».

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По официальным данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Оппозиция не признала результаты голосования, обвинив власти в фальсификации.

