Глава МИД Финляндии планирует обсудить с Лавровым ситуацию вокруг Навального

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Финляндии, всему Евросоюзу и России, как соседям, следует «хорошо ладить между собой», сообщает ТАСС.

Глава финского МИД рассказал, что намерен обсудить со своим российским коллегой Сергеем Лавровым отравление Алексея Навального, полученное оппозиционером наказание в виде лишения свободы и действия российских властей во время акций протеста.

«В последнее время у нас были поводы для озабоченности», - отметил финский министр.

Лавров, в свою очередь, добавил, что с момента прошлой встречи «события в мире набрали достаточно серьёзный и не вполне предсказуемый темп».

Ранее глава МИД РФ по инициативе американской стороны провёл телефонный разговор со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри, сообщает RT. Главной темой беседы стало Парижское соглашение по климату.