Глава МИД Белоруссии назвал сроки встречи Путина и Лукашенко
Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина может состояться в конце февраля, передает ТАСС со ссылкой на главу МИД республики Владимира Макея.
Он отметил, что во время встречи лидеры государств смогут обсудить конкретные вопросы углубления интеграции двух стран.
Макей добавил, что президентам также будет о чем поговорить из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Глава МИД сообщил, что в данный момент направления переговоров прорабатываются и готовятся соответствующие материалы.
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