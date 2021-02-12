Глава МИД Белоруссии назвал сроки встречи Путина и Лукашенко

Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина может состояться в конце февраля, передает ТАСС со ссылкой на главу МИД республики Владимира Макея.

Он отметил, что во время встречи лидеры государств смогут обсудить конкретные вопросы углубления интеграции двух стран.