Глава МЧС получил звание генерала армии

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев получил воинское звание генерала армии.

Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Он размещен на официальном портале правовой информации.

Зиничев был назначен главой МЧС в 2018 году. С момент вступления в должность он был повышен в звании с генерал-лейтенанта до генерал-полковника.

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ФОТО: РИА Новости/Дмитрий Астахов
ТЕГИ:МЧС
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