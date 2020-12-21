Глава МЧС получил звание генерала армии
21 декабря 202022:14
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев получил воинское звание генерала армии.
Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Он размещен на официальном портале правовой информации.
Зиничев был назначен главой МЧС в 2018 году. С момент вступления в должность он был повышен в звании с генерал-лейтенанта до генерал-полковника.
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21 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru