Глава «Лукойла» объяснил причину ухода из компании

Вагит Алекперов, об уходе которого с поста главы «Лукойла» стало известно в пятницу, объяснил свое решение. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил Алекперов, персональные санкции Британии и Австралии против него мешают работе компании. Он также рассказал, что собирается остаться в РФ и заняться социальными проектами.

Ранее в пресс-службе «Лукойла» заявили, что по состоянию на 31 марта 2022 года Алекперов принадлежали 3,12% акций ПАО, и ещё 5,43% акций - через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды.









