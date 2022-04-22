Глава «Лукойла» объяснил причину ухода из компании
Вагит Алекперов, об уходе которого с поста главы «Лукойла» стало известно в пятницу, объяснил свое решение. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявил Алекперов, персональные санкции Британии и Австралии против него мешают работе компании. Он также рассказал, что собирается остаться в РФ и заняться социальными проектами.
Ранее в пресс-службе «Лукойла» заявили, что по состоянию на 31 марта 2022 года Алекперов принадлежали 3,12% акций ПАО, и ещё 5,43% акций - через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru