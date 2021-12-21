Глава Госдепа назвал неприемлимыми ряд предложений РФ по европейской безопасности
21 декабря 202123:40
Глава Госдепа Энтони Блинкен назвал неприемлимыми для США ряд предложений России по европейской безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс».
Конкретных неприемлемых предложений политик не назвал.
По словам Блинкена, обсуждения по другим вопросам могут пройти в начале следующего года. Он также добавил, что речь пойдет не только о российских предложениях, но и о обеспокоенностях США по действия РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru