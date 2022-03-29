Глава главной оппозиционной партии Финляндии поддержала идею вступления в НАТО

Глава крупнейшей оппозиционной партии в парламенте Финляндии «Истинные финны» Риикка Пурра поддержала желание страны вступить в НАТО и одобрила действия руководства страны. Об этом политик написала в своем официальном блоге.

При этом до событий на Украине Пурра не поддерживала идею о вступлении в альянс. Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё отмечал, что решение о вступлении Финляндии в НАТО будет принимать парламент, поскольку целью Финляндии является не альянс, а безопасность своих граждан.

«В феврале рухнул не только порядок европейской безопасности, но и вся основа отношений между Финляндией и Россией… Я была вынуждена пересмотреть свою позицию… Я поддерживаю членство Финляндии в НАТО и поддерживаю руководство государства в продвижении членства», - подчеркнула Пурра.

Пурра является главой консервативной партии, которая является второй по популярности в стране. Слушания в парламенте по безопасности страны проходят в апреле, до этого по вступлению в НАТО должны высказаться основные политические лидеры, отмечает ТАСС.

