Глава Генштаба ВСУ объяснил, почему не поедет на отдых в Крым

Руслан Хомчак, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины, рассказал о свое отношении к состоянию дел в Крыму в интервью УНИАН.

Хомчак назвал Крым плохим остатком Советского Союза и сказал, что «был шокирован тем, что там увидел»: «повсюду реклама российской водки с триколором», цитирует украинского военачальника RT.

«Больше туда не поеду отдыхать»— заявил Хомчак.

При этом глава генштаба ВСУ признался, что последний раз был на полуострове в 2010 году.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума марта 2014 года, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.

