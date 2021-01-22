Глава Евросовета и Путин обсудили арест Навального

Глава Евросовета Шарль Мишель изложил президенту России Владимиру Путину позицию Евросоюза по аресту Алексея Навального, сообщает ТАСС.

В ходе телефонного разговора Мишель сообщил Путину о «серьёзной обеспокоенности ЕС и входящих в него государств последними событиями». Кроме того, председатель Евросовета призвал полностью и безоговорочно уважать права Навального.

Также в ходе беседы Мишель и Путин обсудили важность международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и необходимость укрепления глобального мира и безопасности.

Глава Евросовета проинформировал президента РФ о том, что лидеры ЕС обсудят отношения с Россией на саммите, который пройдёт в марте.

Навальный, 17 января вернувшийся из Германии в Россию, был задержан после прилёта в аэропорту «Шереметьево». Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше», сообщает RT.

Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.

