Глава Евросовета и Путин обсудили арест Навального
Глава Евросовета Шарль Мишель изложил президенту России Владимиру Путину позицию Евросоюза по аресту Алексея Навального, сообщает ТАСС.
В ходе телефонного разговора Мишель сообщил Путину о «серьёзной обеспокоенности ЕС и входящих в него государств последними событиями». Кроме того, председатель Евросовета призвал полностью и безоговорочно уважать права Навального.
Также в ходе беседы Мишель и Путин обсудили важность международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и необходимость укрепления глобального мира и безопасности.
Глава Евросовета проинформировал президента РФ о том, что лидеры ЕС обсудят отношения с Россией на саммите, который пройдёт в марте.
Навальный, 17 января вернувшийся из Германии в Россию, был задержан после прилёта в аэропорту «Шереметьево». Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше», сообщает RT.
Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.
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