Глава Еврокомиссии призвала привлечь к ответу виновных в ситуации с Навальным
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала привлечь к ответственности виновных в произошедшем с Навальным. Таким образом руководитель исполнительной власти ЕС прокомментировала заявление официального Берлина о том, что российский оппозиционер был отравлен веществом из группы «Новичок», передает ТАСС.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала Москву ответить на вопросы по этой ситуации. В свою очередь в Белом доме выразили «глубокую обеспокоенность» в связи с утверждениями об отравлении Навального боевым ядом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «очередной информационной кампанией», направленной против России, заявление Берлина по ситуации с состоянием здоровья Навального.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru