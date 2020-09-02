Глава Еврокомиссии призвала привлечь к ответу виновных в ситуации с Навальным

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала привлечь к ответственности виновных в произошедшем с Навальным. Таким образом руководитель исполнительной власти ЕС прокомментировала заявление официального Берлина о том, что российский оппозиционер был отравлен веществом из группы «Новичок», передает ТАСС.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала Москву ответить на вопросы по этой ситуации. В свою очередь в Белом доме выразили «глубокую обеспокоенность» в связи с утверждениями об отравлении Навального боевым ядом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «очередной информационной кампанией», направленной против России, заявление Берлина по ситуации с состоянием здоровья Навального.

