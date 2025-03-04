СВР РФ: В Европе «объявили войну» сторонникам Трампа
Евробюрократия объявила войну «несистемным лидерам», открыто поддерживающим президента США Дональда Трампа и не желающим следовать установкам правящих в Евросоюзе либеральных элит. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.
В ведомстве отметили, что в Брюсселе обеспокоены тем, что новый американский лидер может ослабить «европейскую глобалистскую надстройку».
В ЕС считают, что в этой работе Трамп опирается на национально ориентированных консервативных лидеров, таких как премьер-министр Виктор Орбан и глава правительства Словакии Роберт Фицо, а также кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску.
«По имеющимся данным, за решением прокуратуры Румынии предъявить обвинения Джеорджеску стоит руководство Евросоюза», - говорится в заявлении службы.
Ранее в СВР заявили, что Украина рассматривает вариант терактов против российских дипломатических представительств в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru