В ведомстве отметили, что в Брюсселе обеспокоены тем, что новый американский лидер может ослабить «европейскую глобалистскую надстройку».

В ЕС считают, что в этой работе Трамп опирается на национально ориентированных консервативных лидеров, таких как премьер-министр Виктор Орбан и глава правительства Словакии Роберт Фицо, а также кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску.

«По имеющимся данным, за решением прокуратуры Румынии предъявить обвинения Джеорджеску стоит руководство Евросоюза», - говорится в заявлении службы.

Ранее в СВР заявили, что Украина рассматривает вариант терактов против российских дипломатических представительств в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

