Глава ЕК отменила встречу с сербским премьером из-за диалога с Решетниковым
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от переговоров с главой сербского правительства Милошем Вучевичем. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на главу постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэля Жоффре.
По его словам, причиной срыва переговоров стала встреча Вучевича с российским министром экономического развития Максимом Решетниковым.
Жоффре отметил, что диалог Решетникова и Вучевича говорит о стремлении Сербии упрочить экономическое партнерство с Россией.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отказался пускать в страну генсека ООН Антониу Гуттериша из-за того, что он посетил саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru