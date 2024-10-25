Глава ЕК отменила встречу с сербским премьером из-за диалога с Решетниковым

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от переговоров с главой сербского правительства Милошем Вучевичем. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на главу постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэля Жоффре.

Вучич пообещал, что Сербия не введет санкции против России

По его словам, причиной срыва переговоров стала встреча Вучевича с российским министром экономического развития Максимом Решетниковым.

Жоффре отметил, что диалог Решетникова и Вучевича говорит о стремлении Сербии упрочить экономическое партнерство с Россией.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отказался пускать в страну генсека ООН Антониу Гуттериша из-за того, что он посетил саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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