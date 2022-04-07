Глава ЕК намерена посетить Киев 8 апреля

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении посетить Киев 8 апреля. Об этом она сообщила в ходе разговора с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, передает ТАСС.

Фон дер Ляйен отметила, что намерена таким образом выразить поддержку народу Украины, который борется «за наши общие ценности».

Также глава ЕК сообщила, что Евросоюз может в ближайшее время согласовать пятый пакет санкций против РФ.





