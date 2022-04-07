Глава ЕК намерена посетить Киев 8 апреля
7 апреля 202219:58
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении посетить Киев 8 апреля. Об этом она сообщила в ходе разговора с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, передает ТАСС.
Фон дер Ляйен отметила, что намерена таким образом выразить поддержку народу Украины, который борется «за наши общие ценности».
Также глава ЕК сообщила, что Евросоюз может в ближайшее время согласовать пятый пакет санкций против РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- СМИ: Финляндия может войти в НАТО уже в конце апреля
- Россия внесла в черный список 228 граждан Австралии
- Песков заявил о значительных потерях российской армии на Украине
- Новые санкции США затронут оборонную промышленность России
- Пентагон передавал разведданные Украине для ведения боевых действий на Донбассе
- НАТО возмутилось нежеланием Китая осуждать Россию
- Бастрыкин поручил расследовать подготовку ВСУ провокации с химикатами
- Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека
- Сенат США одобрил запрет импорта энергоносителей из России
- ВЦИОМ: санкции повлияли на жизнь большинства россиян
7 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru