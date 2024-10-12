Глава Дагестана пообещал миллиардеру Керимову поддержку после «угроз» Кадырова

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал сенатору-миллиардеру Сулейману Керимову поддержку после заявлений лидера Чечни Рамзана Кадырова о кровной мести. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале дагестанского политика.

«Дагестан всегда поддержит Сулеймана Керимова в трудную минуту», - написал Меликов.

Лидер Дагестана также поблагодарил миллиардера за реконструкцию парка в Махачкале, добавив, его дела «всегда идут от чистого сердца».

10 октября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову и депутатам ГД Ризвану Курбанову и Бекхану Барахоеву в случае, если они не смогут доказать, что не планировали покушения на чеченского лидера.

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Так Кадыров высказался о перестрелке у московского офиса «Wildberries». Он считает, что политики якобы «заказали» его в связи со штатной «ситуацией в бизнесе». Кадыров заявил, что у него есть свидетели заказа и даже информация о сумме, выделенной на подготовку покушения.

Ранее депутат Ризван Курбанов заявил, что никогда не принимал участия в подготовке покушения на Кадырова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Кровная МестьПокушениеКадыровЧечняДагестан

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