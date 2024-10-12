Глава Дагестана пообещал миллиардеру Керимову поддержку после «угроз» Кадырова
Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал сенатору-миллиардеру Сулейману Керимову поддержку после заявлений лидера Чечни Рамзана Кадырова о кровной мести. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале дагестанского политика.
«Дагестан всегда поддержит Сулеймана Керимова в трудную минуту», - написал Меликов.
Лидер Дагестана также поблагодарил миллиардера за реконструкцию парка в Махачкале, добавив, его дела «всегда идут от чистого сердца».
10 октября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову и депутатам ГД Ризвану Курбанову и Бекхану Барахоеву в случае, если они не смогут доказать, что не планировали покушения на чеченского лидера.
Так Кадыров высказался о перестрелке у московского офиса «Wildberries». Он считает, что политики якобы «заказали» его в связи со штатной «ситуацией в бизнесе». Кадыров заявил, что у него есть свидетели заказа и даже информация о сумме, выделенной на подготовку покушения.
Ранее депутат Ризван Курбанов заявил, что никогда не принимал участия в подготовке покушения на Кадырова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Дагестана пообещал миллиардеру Керимову поддержку после «угроз» Кадырова
- МЧС РФ: При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека
- В России выросли продажи любовных романов
- В Грозном произошел взрыв на автозаправке
- В школе Екатеринбурга отравились дети
- Россияне вывели за рубеж вдвое меньше денег, чем в 2022 году
- Депутат Воронежской областной думы Евгений Гапоненко погиб в ДТП
- Группа «Воля и разум» выпустила дебютный альбом
- Гинцбург заявил, что вакцина от рака подавляет развитие опухоли
- Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен на курском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru