Глава Дагестана пообещал миллиардеру Керимову поддержку после «угроз» Кадырова

Так Кадыров высказался о перестрелке у московского офиса «Wildberries». Он считает, что политики якобы «заказали» его в связи со штатной «ситуацией в бизнесе». Кадыров заявил, что у него есть свидетели заказа и даже информация о сумме, выделенной на подготовку покушения.

Ранее депутат Ризван Курбанов заявил, что никогда не принимал участия в подготовке покушения на Кадырова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».