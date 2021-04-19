Глава чешского МИД заявил, что работа посольства в Москве парализована
Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что высылка 20 дипломатов парализовала работу посольства республики в Москве, сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящее время политический и экономический отделы диппредставительства закрыты, работает только консульский отдел посольства.
Гамачек добавил, что для нормализации работы посольства, в Москву могут перевести дипломатов из генеральных консульств Чехии, которые открыты в других российских городах.
Ранее Чехия обвинила Москву в причастности ко взрывам боеприпасов в чешском селе Врбетица в 2014 году и объявила о высылке 18 российских дипломатов. В ответ МИД РФ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в России персонами нон гранта и предписал им покинуть РФ до конца дня 19 апреля, сообщает Ura.ru.
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