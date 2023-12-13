Германия заложила в бюджет на 2024 год €8 млрд на помощь Украине
В бюджет ФРГ на 2024 год заложены €8 млрд, которые будут направлены на военную и финансовую помощь Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Tagesschau.
По его словам, еще более €6 млн будет направлено на помощь украинским беженцам внутри федеративной республики.
Шольц подчеркнул, что сумма будет увеличена в случае ухудшения ситуации на фронте или сокращения помощи Киеву со стороны других стран.
Вместе с тем, канцлер отметил, что для того, чтобы избежать риска для германской экономики, депутаты Бундестага рассмотрят вопрос о лимите выделяемых средств.
Ранее стало известно, что в Германии не верят в примирение России и Украины по «западному» сценарию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru