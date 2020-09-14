Германия официально подключила ОЗХО к делу Навального

Правительство Федеративной Республики Германия «продвинулось на шаг вперед» в совместной работе с Организацией по запрещению химического оружия по ситуации с Алексеем Навальным. Берлин запросил сегодня поддержку ОЗХО по этому делу, заявил официальный представитель исполнительной власти ФРГ Штеффен Зайберт.

Он уточнил, что речь идет о введении в действие статьи VIII 38 (е) Конвенции о запрещении химического оружия. В ней говорится, что Технический секретариат ОЗХО предоставляет техническую помощь государствам-участникам и организует для них техническую оценку, в том числе, списочных и несписочных химикатов. Организация взяла пробы у Навального для дальнейшего анализа в своих лабораториях.

Ранее сегодня правительство Германии сообщило, что лаборатории Швеции и Франции подтвердили выводы специалистов Бундесвера о том, что российский оппозиционер был отравлен вещество группы «Новичок», отмечает RT. Берлин снова призвал Россию прояснить ситуацию.

Между тем, в заявлениях официальных лиц Германии по делу Навального журналисты нашли ряд нестыковок. Статья с их перечнем опубликована на сайте журнала The European. Авторы материала подчёркивают, что о таких несовпадениях должны узнать все европейцы, чтобы трезво оценивать произошедшее, отмечает Ura.ru.

Среди таких нестыковок, в частности, указывается, что европейские врачи отказались от помощи России в деле Навального. В то же время они заявляли, что расследование должно быть всесторонним. Если бы Навальный был отравлен спецслужбами РФ, его бы не выпустили из страны, однако российская сторона, наоборот, помогла его отправке в берлинскую клинику «Шарите».

Врачи в больнице Омска лечили Навального тем же веществом, что и немецкие специалисты. Заявления об отравлении Навального до сих пор не подтверждены документально - европейские врачи не предоставили Москве данных о следах отравляющих веществ в его организме. Если бы Навального отравили «Новичком», неизбежно пострадали бы и окружающие, в том числе, лечащие врачи.

