Германия одобрила заявление ядерной пятерки о недопущении ядерной войны

Правительство Германии положительно оценило заявление ядерной «пятерки» о запрете распространения ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД Германии.

Пять ядерных держав заявили о прекращении распространения ядерного оружия

В Берлине подчеркнули, что сотрудничество между этими государствами сейчас как никогда важно для снятия напряженности.

Ранее США, Россия, Китай, Франция и Китай опубликовали заявление о недопущении ядерной войны. В заявлении ядерной «пятерки» подчеркивается важность запрета распространения ядерного оружия, которое должно служить только для сдерживания агрессии других стран.

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Фото: germania.diplo.de
ТЕГИ:ГерманияЯдерное Оружие
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