Германия одобрила заявление ядерной пятерки о недопущении ядерной войны

В Берлине подчеркнули, что сотрудничество между этими государствами сейчас как никогда важно для снятия напряженности.

Ранее США, Россия, Китай, Франция и Китай опубликовали заявление о недопущении ядерной войны. В заявлении ядерной «пятерки» подчеркивается важность запрета распространения ядерного оружия, которое должно служить только для сдерживания агрессии других стран.

