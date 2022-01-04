Германия одобрила заявление ядерной пятерки о недопущении ядерной войны
Правительство Германии положительно оценило заявление ядерной «пятерки» о запрете распространения ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД Германии.
В Берлине подчеркнули, что сотрудничество между этими государствами сейчас как никогда важно для снятия напряженности.
Ранее США, Россия, Китай, Франция и Китай опубликовали заявление о недопущении ядерной войны. В заявлении ядерной «пятерки» подчеркивается важность запрета распространения ядерного оружия, которое должно служить только для сдерживания агрессии других стран.
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