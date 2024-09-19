Германия направит около €400 млн на военную помощь Украине

Германия дополнительно выделит €397 миллионов на оказание военной помощи Украине, сообщает агентство DPA.

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По его данным, эти средства будут направлены на закупку средств ПВО, военного снаряжения и боевых дронов. В Министерстве финансов ФРГ отметили, что эти расходы не предусмотрены бюджетом страны на 2024 год, поэтому на их выделение потребуется согласие парламента.

Ранее премьер-министр Германии Олаф Шольц заявил о необходимости ускорить завершение конфликта на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
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