Германия направит около €400 млн на военную помощь Украине
19 сентября 202413:36
Германия дополнительно выделит €397 миллионов на оказание военной помощи Украине, сообщает агентство DPA.
По его данным, эти средства будут направлены на закупку средств ПВО, военного снаряжения и боевых дронов. В Министерстве финансов ФРГ отметили, что эти расходы не предусмотрены бюджетом страны на 2024 год, поэтому на их выделение потребуется согласие парламента.
Ранее премьер-министр Германии Олаф Шольц заявил о необходимости ускорить завершение конфликта на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru