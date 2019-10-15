Гепрокуратура Белоруссии не хочет задерживать Богачёву ради США

Задержанная в Минске гражданка России Анна Богачёва отпущена на свободу, сейчас рассматривается вопрос о прекращении процедуры её международного розыска на территории Белоруссии страны. Об этом объявил официальный представитель Генеральной прокуратуры республики Дмитрий Брылёв.

Как сообщает ТАСС, он подтвердил факт задержания Богачёвой. Однако, по его словам, прокуратура Фрунзенского района белорусской столицы не нашла оснований для её ареста с целью дальнейшей выдачи.

Ранее стало известно, что россиянку задержали в Минске в одной из гостиниц в связи с объявлением её в международный розыск по запросу США. Позднее Богачева сообщила российскому посольству, что отпущена из-под стражи, напоминает RT.

В феврале 2018 Вашингтон включил Анну Богачёву в список из 13 граждан РФ, обвинённых во вмешательстве в американские выборы. Минюст США тогда заявил, что намерен добвиаться экстрадиции фигурантов списка.

