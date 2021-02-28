Генсек СЕ подчеркнула роль России в работе по защите прав человека

Россия, вступив в Совет Европы, ратифицировала около 70 конвенций и протоколов, в том числе Европейскую конвенцию по правам человека и Европейскую социальную хартию, напомнила Пейчинович-Бурич.

«В общеевропейской семье, состоящей из 47 стран, Россия играет жизненно важную роль в совместной работе в интересах прав человека, демократии и верховенства закона в рамках общего правового поля», — цитирует письмо RT.

Ранее Лавров в своём послании к генсеку СЕ обратил внимание на дискриминацию русского и русскоязычного населения на Украине и в балтийских странах. Глава российского МИДа заявил, что отсутствие соответствующей реакции Совета Европы расшатывает его авторитет. Послание Лаврова опубликовано на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Петр Толстой допустил возможность исключения России из Совета Европы после того, как Москва заявила о незаконности требования Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении Навального. Оппозиционеру в России заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за неявок на регистрацию.

