Генсек СЕ подчеркнула роль России в работе по защите прав человека
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отметила роль Москвы в совместной работе организации по защите прав человека и демократии в письме главе МИД России Сергею Лаврову по случаю 25-летия вступления России в СЕ, сообщает ТАСС.
Россия, вступив в Совет Европы, ратифицировала около 70 конвенций и протоколов, в том числе Европейскую конвенцию по правам человека и Европейскую социальную хартию, напомнила Пейчинович-Бурич.
«В общеевропейской семье, состоящей из 47 стран, Россия играет жизненно важную роль в совместной работе в интересах прав человека, демократии и верховенства закона в рамках общего правового поля», — цитирует письмо RT.
Ранее Лавров в своём послании к генсеку СЕ обратил внимание на дискриминацию русского и русскоязычного населения на Украине и в балтийских странах. Глава российского МИДа заявил, что отсутствие соответствующей реакции Совета Европы расшатывает его авторитет. Послание Лаврова опубликовано на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Петр Толстой допустил возможность исключения России из Совета Европы после того, как Москва заявила о незаконности требования Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении Навального. Оппозиционеру в России заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за неявок на регистрацию.
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