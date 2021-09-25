Генсек ООН встретился с Лавровым

«Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили события, связанные с широким сотрудничеством России и ООН», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Гутерреш и Лавров обменялись мнениями о ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и на Украине.

