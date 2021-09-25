Генсек ООН встретился с Лавровым
25 сентября 202103:37
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба ООН.
«Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили события, связанные с широким сотрудничеством России и ООН», — отмечается в сообщении.
Кроме того, Гутерреш и Лавров обменялись мнениями о ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и на Украине.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru