Генсек ООН встретился с Лавровым

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба ООН.

Лавров встретился с главой Президентского совета Ливии

«Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили события, связанные с широким сотрудничеством России и ООН», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Гутерреш и Лавров обменялись мнениями о ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РоссииСергей ЛавровООН
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