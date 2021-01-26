Генсек ООН рассказал о росте неонацизма
Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал о росте в мире неонацистских движений, передает РИА Новости.
Он рассказал, что сторонники превосходства белой расы в Европе и США самоорганизуются и привлекают людей в свои ряды. В качестве примера он привел события в Вашингтоне 6 января.
По словам генсека ООН, пандемия актуализировала новые формы распространения информации и пропаганды их идей через соцсети, а повсеместная тревожность из-за пандемии используется ими для борьбы с меньшинствами. Также он рассказал, что мир вступил в худший за 100 лет экономический кризис, сообщает «Свободная пресса».
Американский Конгресс 6 января должен был утвердить результаты выборов президента, на которых победил демократ Джо Байден. Однако сторонники Трампа сорвали сессию, ворвавшись в Капитолий. В ходе беспорядков погибли пять человек. Позже Конгресс возобновил заседание и утвердил победу Байдена.
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