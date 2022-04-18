Генсек ООН пытался связаться с Путиным после 24 февраля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пытался выйти на связь с президентом России Владимиром Путиным после начала военной операции РФ на территории Украины. Об этом заявил в представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Другой информации Дюжаррик не привел, отметив, что «остальное должно быть ясно».

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».









