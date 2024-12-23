Генсек НАТО призвал увеличить расходы на оборону и расширить военное производство

НАТО следует увеличить расходы на оборону, укреплять оборонную промышленность и расширять производство. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью агентству DPA.

«Если мы не увеличим расходы на оборону, через четыре-пять лет у нас возникнут серьезные проблемы», — подчеркнул генсек.

При этом Рютте отметил, что НАТО «сейчас не нужно бояться» нападения России, которое она якобы может совершить на территорию альянса.

По мнению генсека, страны блока пока не предпринимают достаточных мер для противодействия расширению производства вооружений в РФ. Рютте призвал НАТО укреплять промышленность и расширять производство.

«Нужно организовать дополнительные производственные линии и смены, поскольку мы не производим достаточно военной продукции, чтобы защитить себя в долгосрочной перспективе», — считает генеральный секретарь.

Рютте добавил, что у альянса есть время подготовиться, «укрепить силы сдерживания», чтобы предотвратить конфликт на территории НАТО.

Между тем министр обороны России Андрей Белоусов призвал быть готовыми к возможному военному конфликту с НАТО в ближайшие десять лет, пишет Ura.ru.

