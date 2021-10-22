Генсек НАТО отверг право РФ оспорить вступление Украины в альянс
Россия не должна опасаться вступления Украины в НАТО, поскольку это оборонный союз. Такую позицию озвучил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг после двухдневного заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
При этом, по словам генсека, решение по этому вопросу будут принимать Киев и «30 членов НАТО». Он также исключил, что Москва сможет «наложить вето» на решение суверенной страны присоединиться к альянсу. Столтенберг также считает, что расширения НАТО позволило укрепить мир и стабильность на европейском континенте в последние годы.
Генсек заявил, что страны Евросоюза и НАТО обязаны развивать военное сотрудничество, что будет прописано в совместной декларации, которую стороны собираются принять в декабре. Этот документ станет третьим подобного рода. До этого аналогичные были приняты в 2016 и 2018 годах. В них ЕС и НАТО договаривались о сотрудничестве по противостоянию гибридным угрозам, борьбе с нелегальным ввозом мигрантов и торговлей людьми, совместных действиях на море.
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