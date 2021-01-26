Генсек НАТО и Байден по телефону обсудили Россию, Китай и терроризм

В заявлении отмечается, что Столтенберг и Байден обсудили "ведение дел" с "напористой Россией". Байден заявил о готовности работать с союзниками по вопросам безопасности, в число которых, кроме России, вошли Афганистан и Ирак. Агентство передает, что информацию о консультациях по России подтвердили в администрации США.

Кроме того, глава НАТО и президент США обсудили влияние Китая на безопасность Североатлантического альянса, а также договорились о подготовке саммита НАТО, который альянс планирует провести в текущем году в Брюсселе.

Агентство передает, что Байден в числе мировых вызовов также указал изменения климата и проблемы в здравоохранении.

