Генсек НАТО и Байден по телефону обсудили Россию, Китай и терроризм
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден во время телефонных переговоров обсудили политику в отношении России и КНР, а также угрозу международного терроризма в Ираке и Афганистане. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официальное заявление НАТО.
В заявлении отмечается, что Столтенберг и Байден обсудили "ведение дел" с "напористой Россией". Байден заявил о готовности работать с союзниками по вопросам безопасности, в число которых, кроме России, вошли Афганистан и Ирак. Агентство передает, что информацию о консультациях по России подтвердили в администрации США.
Кроме того, глава НАТО и президент США обсудили влияние Китая на безопасность Североатлантического альянса, а также договорились о подготовке саммита НАТО, который альянс планирует провести в текущем году в Брюсселе.
Агентство передает, что Байден в числе мировых вызовов также указал изменения климата и проблемы в здравоохранении.
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