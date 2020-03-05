Генпрокурор Украины отправлен в отставку

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отправлен в отставку решением Верховной рады. Об этом сообщает Интерфакс.

Постановление о выражении недоверия генпрокурору была принято большинством голосов депутатом на внеочередном заседании Верховной рады. По данным агентства, «за» высказались 263 народных депутата.

Как отмечает Интерфакс, временно исполняющим обязанности генпрокурора может быть назначен его первый заместитель Виталий Касько.

Напомним, Рябошапка занимал должность генпрокурора с конца августа 2019 года. По украинской Конституции, решения о назначение генпрокурора и снятии его с должности принимается Радой.



