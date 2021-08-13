Генпрокуратура признала нежелательной бельгийское «Международное партнерство за права человека»
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной бельгийскую неправительственную организацию «Международное партнерство за права человека» (International Partnership for Human Rights, IPHR). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отметили в Генпрокуратуре, решение было принято по результатам изучения поступивших материалов.
По данным из открытых источников, НПО «Международное партнерство за права человека» была создана в Брюсселе в 2008 году. Организация сотрудничает с представителями гражданского общества различных государств, «поднимая на международном уровне вопросы защиты прав человека и отстаивая права уязвимых групп населения».
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